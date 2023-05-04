زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وراء كل ما يفعله نظام كييف يقف وراءه الأمريكيون والدول الغربية.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على “تلغرام”: “واشنطن ولندن في المقام الأول تتحملان مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف”، مضيفة بالقول “لقد دمروا السلطة الشرعية في أوكرانيا ووضعوا المغامرين على رأس القيادة، وزودوهم بالمال والأسلحة، وغرسوا فيهم الإحساس بالإمكانية المطلقة لكل شيء والإفلات من العقاب، ووفروا لهم الغطاء السياسي والدعم العسكري”.
مجلس الدوما الروسي يطالب بتدمير نظام كييف
أمس, 16:32 GMT
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددًا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
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