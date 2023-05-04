زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددًا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.