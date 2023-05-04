الجزائر: "قوى الشر" تتكالب لنخر شبابنا بالمخدرات

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الحق سايحي، أن بلاده تواجه “قوى شر” تحاول نخر الشباب الجزائري عن طريق الترويج للمخدرات.

وقال وزير الصحة الجزائري خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول مخا طر الإدمان على المخدرات، اليوم الخميس، إن “قوى الشر تتكالب على بلادنا لنخر شبابنا بالمخدرات”.

وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري “أوقفت عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة”.

الجزائر تشتري 4 طائرات إطفاء روسية استعدادا لمكافحة حرائق الغابات

وبحسب “النهار” الجزائرية، فقد “تم توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 12 قنطار و56 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 116503 قرص مهلوس”.