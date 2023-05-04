الخارجية الروسية: لا يوجد أدنى شك بأن كييف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أدنى شك في أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها: “ندين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة. ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراءه، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين يتحدث عن خطوات مدروسة للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيرة

كما أشار البيان إلى تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلغورود وروستوف، والعديد من أعمال التخريب الأخرى.