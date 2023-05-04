الأسد ورئيسي يوقعان خطة تعاون شاملة من 8 بنود

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الخميس، بأن التوقيع شمل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والتوقيع على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية.

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل في سوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران، وقعها عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور وعن الجانب الإيراني وزير النفط المهندس جواد أوجي.

هذا ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.