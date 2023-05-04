كيربي: واشنطن وفرت لأوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد في الفترة المقبلة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي في تصريحات لقناة “سي.إن.إن” الأمريكية، اليوم الخميس: “لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه كي تشن الهجوم المضاد في الأسابيع والأشهر القريبة المقبلة”.

وأوضح كيربي أنه لا يمكنه الكشف عن موعد بدء هذا الهجوم حتى لو كانت لديه معلومات عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

هذا وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، كييف والغرب من العواقب الحزينة المحتملة للهجوم الدفاعي الذي يخططون له، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لأي تطورات في الأحداث.

وقال غالوزين، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية: “إن تسليح كييف بالأسلحة الحديثة الغربية وتشجيعها على فكرة الهجوم الدفاعي ستؤدي فقط إلى سفك المزيد من الدماء وتصعيد الصراع. يجب تحذير نظام كييف ورعاته الغربيين من العواقب الحزينة المحتملة لما يخططون له”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية الروسية تحذر كييف والغرب من العواقب الوخيمة للهجوم المضاد

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “أنا واثق من أن قواتنا المسلحة مستعدة لأي تطورات في الأحداث، ولن تحصل كييف أو الغرب على أي فوائد من ذلك”.

وفي بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي، صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن الهجوم الدفاعي الأوكراني قد يبدأ في الصيف، فيما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المزعوم سيبدأ في 30 أبريل.