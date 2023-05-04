"لم يكن يملك المال وأنا كنت المشهورة"… عبوك تهاجم أشرف حكيمي

وجهت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، انتقادات حادة للدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، بعد انفصالها عنه.

وفي تصريحات لبرنامج “Sálvame” التلفزيوني، نقلتها صحف إسبانية، شنت الممثلة الإسبانية هجوما حادا على حكيمي، وتطرقت إلى وضعيته المالية قبل أن يلتقيا.

وقالت: “نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه”.

وتابعت: “الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر عليّ، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي”.

وتعتقد عبوك أنه يحق لها الحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي، التي قدرتها بعض المصادر بأنها تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، لكن المغربي أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط!

Hiba Abouk ha desvelado cuánto dinero ganaba Achraf Hakimi cuando empezaron a conocerse

https://t.co/foEDoKoRRt — Telecinco (@telecincoes) May 4, 2023

وعليه، رفعت عبوك دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ”سوء إدارة أصول الزوجية”، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجّل كل ممتلكاته باسم والدته.