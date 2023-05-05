مصر تعلن عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لوزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في السودان وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، “عقد اجتماع استثنائي الأحد المقبل لوزراء الخارجية العرب يبحث الأوضاع في السودان وسوريا”.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن “وزير الخارجية سامح شكري أجرى على مدار يومى ٣ و ٤ مايو/ آيار الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والعراق فؤاد محمد حسين، والجزائر أحمد عطاف، والأردن أيمن الصفدي، بالإضافة إلى وزيري خارجية جيبوتي محمود علي يوسف وكينيا ألفريد موتوا”.

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وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “الاتصالات مع الوزراء جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والاعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول السودان وسوريا، والمقرر عقده يوم ٧ مايو/ آيار الجاري”.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن “الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالا بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان، كما تناول الاتصال أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان”.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قال، في مقابلة مع قناة “الشرق”، بثت مساء أمس الأربعاء، متحدثا عن تفعيل آلية عودة سوريا إلى الجامعة العربية: “يجب أن يحدث على مراحل”.