إيران تعلن عن زيارة وفد تجاري سعودي إلى طهران خلال الأيام المقبلة

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن أن “وفداً تجارياً سعودياً سيزور إيران خلال الأيام المقبلة للمشاركة في معرض إيراني”، مؤكدا أن “النشاط الاقتصادي الكامل بين البلدين سيستأنف بعد تبادل السفراء”.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، في مؤتمر صحفي بشأن المعرض الخامس للقدرات التصديرية الإيرانية “إكسبو 2023″، إن “الوفد السعودي سيزور إيران ومن بين أعضائه نائب وزير سعودي للمشاركة في المعرض”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف صفري، أن “ممثلين وتجاراً من 60 دولة سيتفقدون المعرض الإيراني للتعرف عن قرب على القدرات الإيرانية في مجال الصادرات”، متوقعا عقد صفقات تجارية بقيمة مليار دولار خلال أعمال المعرض.

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وأشار أن “وفوداً تجارية إيرانية ستزور السعودية”، لافتاً إلى “مشاركة مرتقبة لوزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي في مؤتمر الصيرفة الإسلامية في جدة خلال هذا الشهر”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين الماضي، استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في المملكة العربية السعودية.

وقال كنعاني: “نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة”، مضيفا: “بدأت ثلاث ممثليات إيرانية في الرياض وجدة (السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي) أنشطتها الأولية”.

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وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/آذار الماضي، عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.