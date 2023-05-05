سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى

صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية “مجهولة” المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد.

وكتبت تيمون عبر حسابها في “تويتر” اليوم الخميس: “سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم”.

#INSOLITE :

hier soir : crash d’un hélicoptère non identifié sur le territoire centrafricain, à 35km de Bossangoa (localité de Bozoum).

Aucune victime mais que celui qui a vu parle. Des premières informations captées ici et là :#MINUSCA : accès au site. @UN_CAR#RCA : lieu… — Sylvie Baïpo Temon (@SylvieBAIPO_RCA) May 4, 2023

وأضافت، “لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان”.

وشددت تيمون على أن، “تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد”.