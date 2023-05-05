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سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية “مجهولة” المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد.

وكتبت تيمون عبر حسابها في “تويتر” اليوم الخميس: “سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم”.
وأضافت، “لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان”.
وشددت تيمون على أن، “تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد”.
هذا ولفتت الوزيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة “مينوسكا” توجهت إلى مكان الحادث، رغم صعوبة الوصول لهذه المنطقة، جراء انتشار العبوات الناسفة على الطرقات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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