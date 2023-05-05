نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديد نووي من قبلها قد يغير التاريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن “الخطر الإيراني، على الصعيد العالمي، يعادل 50 مرة من الخطر الكوري الشمالي”.

وأوضح نتنياهو خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن “إيران التي تعتبر الولايات المتحدة “الشيطان الأكبر”، إذا أصبحت قادرة على تهديد أي مدينة أمريكية من خلال الابتزاز النووي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير التاريخ، وخارطة العالم”.

وأكد نتنياهو مجددا، أن “إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية”، مشيراً بذلك إلى الأراضي السورية واللبنانية.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister’s Office in Jerusalem, with a bipartisan US Congressional delegation led by House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence Chairman Michael Turner @RepMikeTurner. pic.twitter.com/cg1deYL4f5 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 4, 2023

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، كشف في وقت سابق اليوم، أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في البرنامج النووي الإيراني”.

وقال غالانت، خلال زيارته لليونان، إن “إيران راكمت مواد مخصبة بنسب مختلفة تكفي لصنع 5 قنابل نووية”، مضيفا أن “إسرائيل ستتصرف بأي شكل من الأشكال لمنع إيران من الوصول للعتبة النووية”، وذلك حسب قناة “I24NEWS “

وتابع غالانت، “أحرزت إيران في الأشهر الأخيرة تقدمًا في التخصيب، ولكن حتى مستوى 60٪، ولديها الآن مواد لخمس قنابل”، مردفا: “لا تزال إيران لا تخصب اليورانيوم بنسبة 90٪، وبقدر ما هو معروف، ليس لديها أي يورانيوم مخصب إلى المستوى العسكري”.

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يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أكد أن “التهديدات التي يطلقها العدو في بعض الأحيان خاوية، ولا تستند الى أي أساس من القوة”.

وقال رئيسي، في حوار مع قناة “الميادين”، إن “إيران أعلنت عدة مرات أن الكيان الصهيوني إذا ما اتخذ أقل خطوة ضد إيران، فإن خطوتنا الأولى ستكون بمنزلة إزالته”، مشددًا على أن “أول حماقة وخطوة لإسرائيل ستكون الخطوة الأخيرة لها، ولن يبقى شيء باسم الاحتلال”.