الخارجية الأرمينية: يريفان وباكو تتفاهمان حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بينهما

صرحت وزارة الخارجية الأرمينية، أن الوفدين الأرميني برئاسة وزير الخارجية أرارات ميرزويان والأذربيجاني برئاسة وزير الخارجية جيهون بيرموف قد توصلا إلى تفاهم حول بعض بنود مسودة اتفاقية السلام بين البلدين، خلال المحادثات في الولايات المتحدة.

يريفان- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأرمينية، في بيان، اليوم الخميس، أن “الوزيرن وفرقهم أحرزا تقدما في التفاهم على بعض بنود مسودة الاتفاقية الثنائية بشأن السلام وإقامة علاقات بين الدولتين، مع تحديد المواقف بشأن بعض القضايا الرئيسية التي لا تزال متباينة”.

كما شكر الوزيران الجانب الأمريكي على تنظيم محادثات بين يريفان وباكو.

هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد خلالها أن واشنطن تعتبر الحوار المباشر بين باكو ويريفان السبيل الوحيد لتسوية الخلافات في منطقة القوقاز.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إن” الوزير بلينكن شدد خلال المحادثة على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة”.

الخارجية الأمريكية: الحوار بين يريفان وباكو السبيل الوحيد للسلام