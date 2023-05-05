بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا

اعترفت بريطانيا بإعادة بيع الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا قبل وصولها إلى منطقة الصراع، وفقًا لبيان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي.

وقال هيبي في إجابة خطية عن سؤال من عضو البرلمان كيني ماكاسكيل من حزب “ألبا” الاسكتلندي حول حالات إعادة بيع الأسلحة البريطانية قبل وصولها إلى الجبهة: “لقد وضعنا إجراءات موثوقة لضمان أن جميع الأسلحة والذخائر التي تمر عبر المركز الدولي للتنسيق المانح تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى الرغم من بعض التقارير، فإن حالات إعادة توجيه الأسلحة المهداة لأوكرانيا بعيداً عن الجبهة نادرة للغاية”.

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وتم نشر رد نائب الوزير على موقع البرلمان البريطاني يوم الخميس. وسابقًا، أعلن الصحفي الأمريكي ،حائز جائزة بوليتزر، سيمور هيرش أن الغرب يعلم أن الأسلحة الموردة إلى القوات الأوكرانية تصل إلى السوق السوداء، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.