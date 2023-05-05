القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 81 مرة خلال اليوم الماضي

أطلقت القوات الأوكرانية 81 قذيفة، خلال يوم الخميس، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

وقالت ممثلية دونيتسك في بيان نشر عبر قناتها على “تلغرام”: “تعرضت 18 منطقة سكنية في الجمهورية لنيران العدو، بما في ذلك غورلوفكا وميخايلوفكا وأوزيريانوفكا وشيروكايا بالكا ونوفوسيلوفكا الثانية ومينيرالني وياكوفليفكا وياسينوفاتا ودونيتسك (بودينيفسكي وكييفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وأليكساندروفكا وإيلينوفكا وبيتروفسكوي ويغوروفكا وستيبنوي ونيكولسكوي وفلاديميروفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف فلاديميروفكا في دونيتسك بـ5 قذائف

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق 456 ذخيرة من مختلف الأنواع خلال هذه الفترة.

ووفقًا للممثلية، فإن شخصًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرون، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإطلاق النار.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.