القوات الأوكرانية تسقط طائرة دون طيار تابعة لها فوق كييف

أعلنت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا، مساء الخميس، أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة دون طيار من طراز “بيرقدار تي بي 2” تابعة له، في الهواء، فوق العاصمة كييف.

وأوضح البيان أن الطائرة فقدت السيطرة عليها في أثناء رحلة مخططة حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أنه “أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ الأهداف بواسطة الأسلحة النارية المتحركة لحماية العاصمة من أي نتائج غير مرغوب فيها”.

وأكدت قيادة القوات الجوية أنه تم تدمير الهدف. ويعتقد الجيش الأوكراني أن عطلًا فنيًا هو المسؤول عن تلك الحادثة.

وفي وقت سابق، أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بحرائق اندلعت بعد سقوط طائرات دون طيار في مناطق سولومنسك وبيتشيرسك في العاصمة الأوكرانية، وحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، اندلع حريق في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة سولومنسك.