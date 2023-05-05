نيبينزيا يسخر من الدعوات لحرمان روسيا من رئاسة مجلس الأمن الدولي

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن دعوات بعض الدول لنقل رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة من روسيا إلى دولة أخرى لا تعدو أن تكون مضحكة.

وشغلت روسيا رئاسة مجلس الأمن في أبريل/ نيسان، وكما أوضح نيبينزيا في مقابلة مع وكالة “ سبوتنيك ” أن كل شيء كان يسير كما هو مخطط له.

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وقال نيبنزيا في المقابلة: “الأهم هو أن الرئاسة مرت بشكل اعتيادي، على الرغم من محاولات بعض الدول المضحكة لاتهامنا بأننا قد نسيء استخدام الرئاسة وأنه يجب نقل الرئاسة إلى دولة أخرى، لأن روسيا غير مؤهلة لقيادة مجلس الأمن”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذه الدعوات تتعارض مع كل القواعد المفهومة وغير المفهومة.

ويعد مجلس الأمن هيكلا دائم العمل في الأمم المتحدة، وهو المسؤول الرئيسي عن دعم السلام الدولي والأمن. وحاليًا يضم المجلس 15 دولة، خمس دائمة العضوية وعشر غير دائمة.

الدول الدائمة العضوية هي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، ولديها حق النقض. والعشر دول الأخرى يتم انتخابها لمدة عامين. وقد تم انتخاب البرازيل والإمارات وألبانيا وغانا والجابون للفترة من 2022 إلى 2023، وتم انتخاب اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا للفترة من 2023 إلى 2024.

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يشار إلى أنه يتم تناوب رئاسة مجلس الأمن بين الدول شهرياً. وبعد بدء روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت هناك دعوات بين الدول الغربية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم مكتوبة في المادة 23 من الإعلان الأساسي للمنظمة. وبالتالي، سيتطلب استبعاد روسيا من مجلس الأمن تعديلًا على الإعلان الأساسي للأمم المتحدة.