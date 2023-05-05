القوات الأوكرانية تهاجم دونيتسك بـ10 صواريخ

أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، 10 صواريخ من نظام الصواريخِ متعدّدِ الإطلاقِ على منطقة بتروفسك في دونيتسك.

ووفقًا لما ذكره بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية التي ترتكبها أوكرانيا: “تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه: بلدة ماكسيميلنوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسك)، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من نظام الصواريخ المتعددة”.

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وأشار البيان إلى تعرض قرية نوفوباخموتوفكا لقصف في الساعة 03:40 حيث تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم.

وتقع منطقة بتروفسك على الحافة الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد نقطة عن وسط المدينة. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة والتي تبدأ من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.