وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء

ذكرت هيئة البث العامة في اليابان، صباح اليوم الجمعة، أنّ موظّفًا في وحدة خاصة من الشرطة يشتبه في أنّه انتحر في حمام المرور الخارجي لمكتب رئيس الوزراء الياباني.
وتمّ العثور عليه في حجرة المرحاض في نقطة التفتيش الأمنية، خلال فترة خدمته، بعد دوي صوت إطلاق نار، وفقا للهيئة.
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15 أبريل, 03:00 GMT
ولدى المعاينة وجدوا جرحا في رأسه، وكان السلاح الناري ملقى بجواره. ويشتبه في أنّ الحادث هو عملية انتحار. ونقل الموظف إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يُنهي حاليًا زيارته إلى أفريقيا وسنغافورة، ومن المتوقّع أن يعود إلى اليابان اليوم الجمعة.
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