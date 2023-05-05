إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مقاطعات خاركوف، وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق الإنذار، في الساعة 6:52 (بتوقيت موسكو) في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، وبعد دقيقتين، في مقاطعة بولتافا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تقضي على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).