كاتبة تكشف عن مصير الصراع بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

وذكرت الكاتبة، كلوديا لورنزو روبيرا، في مقالها المنشور على موقع “The Conversation” أن التحالف الدولي الذي دعم أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب القوات والمساعدات، قد يميل إلى خيار حل الصراع من خلال المفاوضات، لافتة إلى أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تدعم كييف بشدة إلا أن هذا الوضع قد يتغير.