الطوارئ الروسية تخمد حريقا ثانيا جنوبي روسيا

وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ في بيان لها: “عند الساعة 8.39 صباحا ووفقا لجدول المغادرة توجهت وحدات الإطفاء والإنقاذ عقب إنذار بنشوب حريق على درجة مرتفعة من الخطورة، وعند 9.00 تم إخماد الحريق قبل وصول وحدات الطوارئ على مساحة 60 مترا مربعا”.