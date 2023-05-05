السودان… تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في مدنية الخرطوم بحري

تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة، في مدنية الخرطوم بحري السودانية بعد دوي انفجارات، صباح اليوم الجمعة.

الخرطوم – سبوتنيك. وقال مراسل “سبوتينك” نقلا عن مصادر محلية، إن ” أعمدة الدخان تتصاعد وتسمع أصوات انفجارات في المناطق المتخامة لجسر المك نمر في مدنية الخرطوم بحري صباح اليوم”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان، قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية.

ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

الأمم المتحدة: سرقة 17 ألف طن من المساعدات المخصصة للمحتاجين في السودان

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.