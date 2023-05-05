لافروف: روسيا سترد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترد بإجراءات ملموسة، على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، ولن تناقش مسألة، ما إذا كان هذا الأمر سيكون سببا للحرب.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، مجيبًا عن سؤال ما إذا كان يمكن اعتبار هجوم طائرة دون طيار على الكرملين سببا للحرب: “أنا هنا لن أفكر في التسميات أو المصطلحات، موضحاً أن هذا كان عملا عدائيا ودون علم الرعاة الغربيين، لم يكن بإمكان إرهابيي كييف ارتكابه.

وأضاف لافروف، قائلا: “لن نرد بالحديث، عما إذا كان ذلك سببا للحرب أم لا، ولكننا سنرد بإجراءات ملموسة”.

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وفي سياق متصل، أعلن لافروف أن عددا من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أعربوا عن إدانتهم الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.