العثور على مخبأ أسلحة تابع لـ"داعش" في العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ أسلحة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أنه “تم العثور على المخبأ أثناء عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في قضاء حويجة بكركوك”.

لماذا تراجعت عمليات تنظيم “داعش” في سوريا والعراق؟

وأضاف البيان أنه “خلال تفتيش ومسح للمنطقة عثرت القوة على مخبأ أسلحة خفيفة ومتوسطة تابعة لعصابات داعش الإرهابية والذي كان يستخدمه لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية”.

وكان العراق قد أعلن، في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة “داعش” (المحظور دوليا) بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.