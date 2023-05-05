تسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في "أفريبول"

سمحت اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” بتسجيل مقترح العضوية الدائمة للجزائر في المكتب التنفيذي لـ “أفريبول”.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية بيانا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أفادت فيه بأن اللجنة التنفيذية لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” وافقت على تسجيل مقترح الجزائر المتعلق بالحصول على صفة العضوية الدائمة في المكتب التنفيذي للأفريبول.

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وأردف البيان أن “الموافقة جاءت ضمن توصيات أشغال الدورة الـ11 المنعقدة يومي الثالث والرابع من مايو/ أيار الجاري بالعاصمة تونس، ومن المنتظر أن يتم عرضه للمصادقة خلال أشغال الجمعية العامة المزمع تنظيمها شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى منظمة “بريكس”، مؤكدا أن دول المنظمة لا تمانع حصول الجزائر على العضوية الكاملة.