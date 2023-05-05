الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"

قالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز “سو-25” و14 طائرة دون طيار.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-25” في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون طائرتين من طراز “سو-25” تابعتين للقوات الأوكرانية. وتم اعتراض سبعة صواريح متعددة من طراز “HIMARS” في يوم واحد”.

وأضاف البيان: “أنه خلال اليوم، أسقطت القوات الجوية الروسية 14 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.