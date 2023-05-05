غارة تركية تودي بقيادي أجنبي موال للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن ثلاثة من مسلحي قوات “قسد” الموالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي (من جنسية غير سورية) فيها قتلوا، اليوم الجمعة 5 أيار/ مايو، بقصف جوي عبر مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي في ريف محافظة الحسكة.