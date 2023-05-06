صرح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسسة، إيغور كيريلوف، بأن النفوق الجماعي للطيور في عام 2021 في المحمية في منطقة خيرسون، يمكن أن يرتبط بتجارب المختبر الأوكراني.

وقال كيريلوف في إفادة صحفية اليوم الخميس: “يجب لفت الانتباه إلى الحقيقة الموثقة للنفوق الجماعي للطيور في أراضي المحمية في عام 2021، والتي، وفقا للخبراء، ذات طبيعة معدية. ولا نستبعد أن الموت المتزامن كان نتيجة للتجارب المستمرة والازدراء الموقف من متطلبات السلامة البيولوجية”.

وبحسب قوله، فإن المشاركين في المشروع، والذين فروا على عجل بعد تحرير منطقة خيرسون، عرضوا على الموظفين الذين بقوا في المحمية إخراج أو إتلاف نتائج البحث، وخاصة الوثائق التي تؤكد نفوق جماعي للطيور، مقابل رسوم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: وزارة الطاقة الأمريكية جندت أوكرانيين في مجال أسلحة الدمار الشامل

قال كيريلوف: إنه “في الأسبوع الماضي، عمل متخصصون من وزارة الدفاع الروسية، جنبًا إلى جنب مع موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهيئة حماية المنتجات الزراعية، في منطقة محمية فالز-فين للمحيط الحيوي في قرية أسكانيا نوفا في منطقة خيرسون”.