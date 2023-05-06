بايدن: الجمهوريون يحتجزون الاقتصاد الأمريكي "رهينة"‏

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعضاء الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، باحتجاز الاقتصاد الأمريكي ‏‏”رهينة”، برفضهم تمرير زيادة حد الدين، ما لم يوافق هو أولا على إجراء تخفيضات صارمة لميزانية البلاد.‏

وقال بايدن إنه سيخبر قادة الكونغرس خلال اجتماعه معهم، يوم الثلاثاء المقبل، أن “عليهم أن يبذلوا ما فعله كل كونغرس آخر، وهو تجاوز حد الدين وتجنب التخلف عن السداد”.

وكان مشرعون أمريكيون دعوا، يوم الأربعاء الماضي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الجلوس والتفاوض بشأن سقف الديون، والتوقف عن “لعب الروليت الروسي” مع الاقتصاد الأمريكي.

Biden: “Whether you pay the debt or not doesn’t have a damn thing to do with what your budget is … let’s get it straight. They’re trying to hold the debt hostage to get us to agree to some draconian cuts.” pic.twitter.com/ZX2pugDl8i — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2023

وقال السيناتور، ريك سكوت للصحفيين:

“أشعر بخيبة أمل في البيت الأبيض، فهم تائهون في العمل، ويجب أن تكون هذه أكبر مشكلة يتعاملون معها كل يوم، ويجب أن يعقدوا اجتماعات يومية مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لمعرفة كيفية إنجاز ذلك”.

وأضاف سكوت: “يجب أن يتحدث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إلينا جميعا، لأن الأمر يتطلب ثلاث مجموعات لإنجاز ذلك، ويتعيّن على بايدن التوقيع على شيء ما، وعلى مجلس النواب أن يمرر شيئا ما، ويجب على مجلس الشيوخ أن يمرر شيئا”.

ويتشارك مع رأي ريك سكوت عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم السيناتور، جون باراسو، الذي بعث نفس الرسالة إلى الرئيس الأمريكي، خارج مبنى الكابيتول.

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وقال باراسو: “جو بايدن يلعب الروليت الروسي مع الاقتصاد الأمريكي، لقد حان الوقت لكي يُخرج رأسه من الرمال ويجلس ويتفاوض مع كيفن مكارثي”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لن يتفاوض بشأن سقف الديون مع الجمهوريين، لكنه مستعد لإجراء حديث منفصل حول الميزانية والاعتمادات.

وتريد إدارة بايدن من الكونغرس رفع سقف الديون، دون إرفاق مقترحات السياسة الاقتصادية الأخرى، ومع ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه لن يوافق على زيادة حد الديون “دون قيود”.