مركز المصالحة: طيران التحالف بدأ بتفعيل أنظمة توجيه السلاح على الطائرات الروسية في سوريا

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرات التحالف، أوليغ غورينوف، بدأت تفعيل أنظمة توجيه السلاح بشكل متكرر على طائرات روسية، شرقي سوريا.

وقال غورينوف، في إفادة صحفية: “من الأمثلة على هذه الانتهاكات تزايد حالات تفعيل أنظمة توجيه الأسلحة لطيران” التحالف” على طائرات القوات الجوية الروسية، والتي سجلها طيارون روس خلال رحلات مخطط لها في مناطق شرق سوريا”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل، بشكل مقصود ومنهجي، الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب ومذكرة سلامة الطيران في سوريا، على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية والموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2015.

هذا وشهدت الحدود السورية التركية سلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي الروسي استهدفت مقرات تابعة لـ”النصرة” والفصائل الموالية لها، صباح اليوم الإثنين.

الحربي الروسي يدمر مخازن للطائرات المسيرة على الحدود السورية التركية

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في إدلب، بأن الغارات الجوية تركزت على محور بلدة بابسقا في ريف إدلب الشمالي بالقرب من مدينة سرمدا ومعبر باب الهوى على الحدود السورية التركية