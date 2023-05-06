أمير قطر يوجه بإطلاق جسر جوي لدعم المتضررين من القتال في السودان… فيديو

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، بإطلاق جسر جوي لدعم المتأثرين بالقتال في ‏السودان.‏

ويشمل الجسر الجوي مستشفى ميداني، ومساعدات تنموية وغذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتنفيذا لتوجيهات أمير قطر، فقد قد وصلت اليوم الجمعة، إلى السودان طائرة قطرية، محمّلة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية، مقدّمة من قطر الخيرية، والتي تمثّل أولى رحلات الجسر الجوي الذي وجّه بإطلاقه.

وكان برنامج الغذاء العالمي حذر أواخر الشهر الماضي، من وقوع مجاعات لملايين السودانيين، في ظل استمرار أعمال القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا، بريندا كاريوكي، قولها أن “الأزمة المشتعلة في السودان سيكون لها عواقب طويلة الأجل، إذ ارتفعت تكلفة سلة الغذاء منذ بداية الصراع بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان، ما ينذر بخطر المجاعة”.

واستنكرت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني المتردي دفع إلى تعليق عمليات البرنامج مؤقتا، داعية أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان.

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ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.