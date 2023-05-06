بلينكن وابن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا

تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.

وأكد الوزيران أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.

واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبحث الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة في اليمن.

وفدا الجيش السوداني و”الدعم السريع” يغادران إلى جدة لإجراء مفاوضات

يأتي ذلك بعد توجه وفدي الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء اليوم، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما، المقرر انطلاقها غدا السبت.