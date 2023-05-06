اليابان.. مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 في زلزال إيشيكاوا

توفي شخص واحد على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

ضرب الزلزال الذي بلغ عمق مركزه 10 كيلومترات مدينة إيشيكاوا بعد ظهر اليوم الجمعة.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”، ولكن حدثت هزات ارتدادية بعد الزلزال.

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان

وأفادت وسائل إعلام يابانية بمقتل شخص جراء الزلزال سقط من على سلم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين.