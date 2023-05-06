الكونغو: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي البلاد

لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، خلال أقل من 24 ساعة، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عُثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.

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ومنذ الأسبوع الماضي، أُبلغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة “شينخوا”.