ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الجمعة-السبت، أن دوي عدة انفجارات سمع في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه “تم الإبلاغ عن الانفجارات في دنيبرو (الاسم الأوكراني للمدينة)”.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

يتم تنفيذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تقضي على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).