"شل": لا إصابات في حريق المصفاة بتكساس.. فيديو

قال المتحدث باسم شركة “شل”، كورتيس سميث، إن الشركة الأمريكية ستجري تحقيقًا في سبب اندلاع حريق في منشأة كيماوية تابعة للشركة بالقرب من هيوستن، تكساس.

وأكد سميث يوم الجمعة، “المستجيبون للطوارئ في الموقع ويعملون على إخماد النيران.. سبب الحريق سيكون موضوع تحقيق مستقبلي، وتبقى أولوياتنا المباشرة سلامة الناس والبيئة”.

وفقًا لمتحدث “شل”، بدأ الحريق في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة في منشأة “شل” (ديل بارك، تكساس بالقرب من هيوستن).

وأضاف أن المواد المشتعلة تشمل زيت الغاز الثقيل، وزيت الغاز الخفيف والبنزين.

وأوضح سميث أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن عددًا صغيرًا من الموظفين الذين تعرضوا لهذه المواد يخضعون للتقييم الطبي كإجراء احترازي.