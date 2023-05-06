باراغواي.. الشرطة تعتقل مرشحا رئاسيا سابقا بتهمة الإخلال بالنظام العام

أعلنت الشرطة الباراغويانية، يوم الجمعة، اعتقال المرشح الرئاسي السابق لباراغواي، أنطونيو كوباس كولوميس، في مدينة سان لورينزو.

يوم الأحد الماضي، انتخب سانتياغو بينا، المرشح البالغ من العمر 44 عامًا من حزب كولورادو المحافظ الحاكم في باراغواي، رئيسًا بنسبة 43% من الأصوات.

اندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم الاثنين، 1 مايو/ أيار، بعد أن شجب كوباس التزوير الانتخابي المزعوم.

باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد

وقالت الشرطة، إن “الشرطة الوطنية اعتقلت وقائيًا في مدينة سان لورينزو المواطن الباراغوياني كوباس كولوميس”.