دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا

قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 152 ملم على غورلوفكا.
وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في (الساعة 00.30 بتوقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لدونيتسك في بيان، أن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي).
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تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
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