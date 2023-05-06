باستريكين: المحققون الروس بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة كييف مهاجمة الكرملين

حصري

فتحت لجنة التحقيق الروسية، يوم الأربعاء الماضي، قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي)، فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف توجيه ضربة باستخدام طائرات دون طيار لمقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين.

وقال باستريكين لـ”سبوتنيك”، “التحقيق يكشف كل ملابسات ما حدث”.

وأضاف باستريكين أن “هذا الحادث هو تأكيد آخر على أن تنفيذ الهجمات الإرهابية هو أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين. وحقيقة أن هذا (هجوم المسيرات) قد نُفذ عشية العيد الوطني ليوم النصر أمر مثير للسخرية بشكل خاص”.

ليل الثلاثاء، حاولت طائرتان دون طيار مهاجمة الكرملين، وأكدت روسيا أنها محاولة اغتيال أوكرانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تم اعتراض الطائرات دون طيار وتدميرها، فيما نفت أوكرانيا تورطها وزعمت أن الهجوم كان مدبرا.

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة “سبوتنيك”، في وقت لاحق، إن الرئيس الروسي لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.