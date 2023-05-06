الدفاع: القوات الروسية تلحق أضرارا بـ170 هدفا للجيش الأوكراني

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، إن القوات الروسية ألحقت أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف: “في اتجاه كراسني-ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة “تسنتر” (المركز) الروسية أضرارًا نارية بأكثر من 170 هدفًا في غضون يوم واحد”.

وأشار إلى أنه تم استخدام أكثر من 150 وحدة مدفعية في المناطق التي تركزت فيها القوى العاملة والقوة النارية للعدو.

ولفت إلى أنه أنه تم اكتشاف وتدمير نحو 20 موقعا مدفعيا وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون من القوميين الأوكرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ من نوع نظام المدفعية عالية الحركة “هيمارس” في المناطق القريبة من كريمينا وسيفيرودونيتسك، وفقا للمتحدث.

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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).