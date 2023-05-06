سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل.

قال فلاديمير روغوف لوكالة “سبوتنيك”: عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.

محاولة اغتيال نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لمقاطعة زابوروجيه

وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.