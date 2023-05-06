بيان سعودي أمريكي يحث طرفي النزاع في السودان على استشعار المسؤولية تجاه الشعب

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.

وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأثنت السعودية وأمريكا على جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.

وحضت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

بلينكن وابن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا

وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.

كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفيًا، أمس الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.