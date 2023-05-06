الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المشتبه بهما في إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن “قواته قتلت المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس قبل 4 أيام”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، بأن “الجيش قتل في مخيم نور الشمس للاجئين المشتبه بهما في هجوم إطلاق نار على أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة”.

צה”ל חיסל במחנה הפליטים נור א-שמס את שני החשודים בביצוע פיגוע הירי ליד אבני חפץ לפני 4 ימים, שבו נפצע אזרח ישראלי באורח קל@Doron_Kadosh https://t.co/7tqMZpnZKF — גלצ (@GLZRadio) May 6, 2023

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إصابة ثلاث مستوطِنات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “آفني حيفتس” بالضفة الغربية، مضيفة أن أضرارا لحقت بمركبتين إسرائيليتين أُطلق النار عليهما بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية.

وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، في فبراير/ شباط الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.

إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي فقد “قرر الكابينيت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية”.