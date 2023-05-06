ميدفيديف: ألمانيا ستخسر قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة.

وكتب ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”، اليوم السبت، إن “فقدان القيادة الألمانية سيكون فرحة لفرنسا وبريطانيا”.

ووفقا له، فإن هذا سيعني الانهيار الكامل لأولئك السياسيين الذين قالوا إن الألمان يمكنهم العيش بسهولة من دون روسيا، بالإضافة إلى أن حياتهم المهنية ستنتهي.

راديو زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد “أكثر من 20” دبلوماسيا ألمانيا، كردّ على إجراء مماثل اتخذته برلين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنّه تمّ طرد “أكثر من 20” دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، وأضافت: “اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا”، منددة بشدة بتصرفات برلين “التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية”.