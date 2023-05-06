وفد برلماني أوروبي يدعو من لبنان إلى إنزال عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين في الفساد

هذا والتقى الوفد البرلماني الأوروبي عدداً من الكتل السياسية الوازنة (التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي) وأطلعوا على آرائهم في الملفات اللبنانية الحساسة.

ويذكر أن الوفد الأوروبي هو من كتلة الوسط التي تتألف من نواب ينتمون إلى حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، وضم الوفد رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس، والمسؤول عن الملف اللبناني في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، النائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد.