مسؤول إيراني: أحداث الشغب الأخيرة "فتنة شاملة ودولية" ضد إيران"

اعتبر مسؤول إيراني، “أحداث الشغب التي شهدتها إيران خلال الخريف الماضي، “فتنة شاملة ودولية ضد إيران”، مشيرا أن” الاستكبار العالمي تكاتف واستخدم أساليب واستراتيجيات جديدة”.

وقال مسؤول منظمة تعبئة البناء في ايران العميد محمد زهرائي، إن “الحرب الهجينة التي شنت على إيران في هذه الفتنة الدولية ركز فيها العدو على فهم أفكار الشعب الإيراني وحاول قلب المفاهيم في أذهان المواطنين”، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

إيران تعدم شخصين لقتل ضابط أمن أثناء الاحتجاجات

وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت: “إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها”.