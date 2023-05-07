بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة… ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟

تمتلك تايوان (الصين) جيشا يتم تصنيفه في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام. ويتجاوز إنفاقها الدفاعي 18 مليار دولار.

وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” إلى أن عدد سكان تايوان يقدر بنحو 23.5 مليون نسمة، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بنحو 1.7 مليون فرد.

ويضم الجيش التايواني قوات عاملة يقدر عددها بـ 170 ألف فرد وقوات احتياطية عددها 1.5 مليون فرد، إضافة إلى 11 ألفا و500 فرد قوات شبه عسكرية.

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وتصنف القوات الجوية لتايوان في المرتبة الـ 14 عالميا وتضم 737 طائرة حربية بينها:

285 مقاتلة. 19 طائرة نقل عسكري. 207 طائرة تدريب. 19 طائرة مهام خاصة. 207 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية لتايوان:

1012 دبابة. 40 ألفا و916 مركبة عسكرية. 272 مدفعا ذاتي الحركة. ألف و760 مدفعا مقطورا. 115 راجمة صواريخ.

وتمتلك تايوان أسطولا حربيا يضم 117 وحدة بحرية بينها:

4 مدمرات. 22 فرقاطة. كورفيتان. 4 غواصات. 43 سفينة دورية. 14 كاسحة ألغام بحرية.

وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايوان بـ 18.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.

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وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.