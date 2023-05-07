السوداني: العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة.

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جاء هذا في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال السوداني إن: “العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية”.

وأوضح أن هذا “النهج يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة”.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الحكومة العراقية، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني السيد حسن شقير.

وخلال اللقاء، استعراض السوداني مختلف أوجه التعاون بين بلاده ولبنان، لما في ذلك من مصلحة للشعبين الشقيقين، وطرق تنمية العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.