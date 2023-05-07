ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الكونغو إلى نحو 200

ارتفعت حصيلة فيضانات مفاجئة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 200 قتيل.

وقال ثيو كاسي، حاكم جنوب كيفو، إن أمطارًا غزيرة سقطت في قريتي بوشوشو ونياموكوبي وتسببت في فيضان الأنهار يوم الخميس.

وقدر كاسي عدد القتلى عند 176 يوم أمس الجمعة، وقال إن آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. ومع ذلك قال كاسول مارتن، عضو المجتمع المدني المحلي، إنه تم العثور على 227 جثة.

وأضاف: “الناس ينامون في العراء، والمدارس والمستشفيات جرفت بعيدا”.

وقال الطبيب روبرت ماسامبا إن الناجين المصابين يتدفقون منذ مساء الخميس، مضيفا “فريقي وأنا لم ننم. لقد استقبلنا 56 مصابا، 80 في المائة منهم مصابين بكسور”.

الكونغو: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي البلاد

وأعرب الرئيس فيليكس تشيسكيدي عن تعازيه لأسر الضحايا في تغريدة على تويتر.

وقال: “يقدم رئيس الدولة فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خالص تعازيه لأسر ضحايا السيول الغزيرة التي تسببت في أضرار مدمرة، في الفترة من 3 إلى 4 مايو 2023، في بوشوشو ومينوفا، في إقليم كاليهي (جنوب كيفو)”.

#RDC 05.05.2023|#Kinshasa

Le Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi présente ses sincères condoléances aux familles des victimes des pluies diluviennes, qui ont causé des dégâts dévastateurs, du 03 au 04 mai 2023, à Bushushu et Minova, dans le Territoire de Kalehe (Sud-Kivu). — Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) May 5, 2023

في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم بعد أن دمرت الفيضانات أجزاء من كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية

ولقى أكثر من 682 شخصا مصرعهم وشُرد الآلاف بسبب مزيج من الفيضانات والانهيارات الطينية والأعاصير في بلدان مثل كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي وموزمبيق والنيجر، ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا.