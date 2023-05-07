اخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الكونغو إلى نحو 200

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ارتفعت حصيلة فيضانات مفاجئة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 200 قتيل.

وقال ثيو كاسي، حاكم جنوب كيفو، إن أمطارًا غزيرة سقطت في قريتي بوشوشو ونياموكوبي وتسببت في فيضان الأنهار يوم الخميس.
وقدر كاسي عدد القتلى عند 176 يوم أمس الجمعة، وقال إن آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. ومع ذلك قال كاسول مارتن، عضو المجتمع المدني المحلي، إنه تم العثور على 227 جثة.

وأضاف: “الناس ينامون في العراء، والمدارس والمستشفيات جرفت بعيدا”.
وقال الطبيب روبرت ماسامبا إن الناجين المصابين يتدفقون منذ مساء الخميس، مضيفا “فريقي وأنا لم ننم. لقد استقبلنا 56 مصابا، 80 في المائة منهم مصابين بكسور”.
الكونغو: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي البلاد
00:10 GMT
وأعرب الرئيس فيليكس تشيسكيدي عن تعازيه لأسر الضحايا في تغريدة على تويتر.
وقال: “يقدم رئيس الدولة فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خالص تعازيه لأسر ضحايا السيول الغزيرة التي تسببت في أضرار مدمرة، في الفترة من 3 إلى 4 مايو 2023، في بوشوشو ومينوفا، في إقليم كاليهي (جنوب كيفو)”.
في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 100 شخص مصرعهم بعد أن دمرت الفيضانات أجزاء من كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية
13 ديسمبر 2022, 20:05 GMT
ولقى أكثر من 682 شخصا مصرعهم وشُرد الآلاف بسبب مزيج من الفيضانات والانهيارات الطينية والأعاصير في بلدان مثل كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وملاوي وموزمبيق والنيجر، ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا.
ويحذر الخبراء من أن أفريقيا قد تواجه زيادة في انعدام الأمن الغذائي وأزمة هجرة غير مسبوقة من الريف إلى الحضر إذا استمرت الفيضانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك