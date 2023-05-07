إصابة 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار في مالي

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، إن 7 من عناصرها أصيبوا، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة لها.

وفي تغريدة على تويتر قالت البعثة: “استهدف انفجار عبوة ناسفة اليوم 6 مايو قافلة قوة مينوسما، على بعد 34 كم شمال مدينة دوينزا”.

وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 7 من قوات حفظ السلام التابعين لها، “يتلقون حاليا الرعاية الطبية المناسبة”.

وأوضحت “مينوسما” أنه تم تسجيل 6 حوادث عبوات ناسفة مرتجلة في منطقة وسط مالي منذ بداية العام الجاري 2023.

Center of #Mali. Today, 6 May, an #IED explosion on a MINUSMA Force convoy, at 34 km North #Douentza city wounded 7 #peacekeepers. They are currently receiving appropriate medical care. 6 IED incidents recorded in the Center region so far in 2023. #NotATarget pic.twitter.com/Jj60IXfURf — MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 6, 2023

وفي العام الماضي 2022، قُتل 14 شخصا من بعثة “مينوسما” في مالي، لتصبح أكثر قوات حفظ السلام الأممية التي تمنى بخسائر خلال العام.

مقتل فردين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي

وتأسست “مينوسما” التي تضم حاليا 17606 عسكريا وشرطيا، بموجب قرار صدر في 25 أبريل/ نيسان 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.