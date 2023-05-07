أردوغان: سنوفر 100 مليار دولار من فاتورة الطاقة لخدمة الشعب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستوفر 100 مليار دولار من فاتورة واردات الطاقة وتسخرها لخدمة الشعب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال تجمع انتخابي لحزب “العدالة والتنمية” بولاية مرسين، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وقال الرئيس التركي إن بلاده شهدت اكتشافا نفطيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية شرناق.

وأكد أن حكومته سوف تسخر الموارد الناتجة من الاكتشاف النفطي المذكور، التي تقدر بـ 80 مليار دولار، لخدمة الشعب التركي.

وأوضح أردوغان أنهم يعتزمون تسخير 100 مليار دولار للشعب التركي، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت توجه لواردات الطاقة قبل اكتشافات النفط والغاز في البلاد.

في إطار متصل، قال الرئيس التركي إن حكومته ستخصص جزءا من الغاز الذي تم اكتشافه بالبحر الأسود لإنتاج الأسمدة، في خطوة تهدف لدعم المزارعين.